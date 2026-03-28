Dodô, sospiro di sollievo: il fastidio al flessore non sembra preoccupare

Un momento di apprensione durante l’allenamento a porte aperte al Viola Park, ma senza particolari allarmismi. Dodô si è fermato dopo uno scatto, accusando un lieve fastidio al flessore della coscia.

Il brasiliano è rimasto a terra per qualche istante e ha poi lasciato il campo visibilmente infastidito, in quella che è stata l’unica nota stonata di una giornata altrimenti molto positiva per l’ambiente viola.

Fortunatamente, le sensazioni emerse subito dopo la seduta sembrano rassicuranti.

Fastidio muscolare lieve, si è fermato subito

Da quanto filtra, l’esterno avrebbe avvertito un leggero problema muscolare, ma la scelta di fermarsi immediatamente potrebbe aver evitato complicazioni.

Questo è l’aspetto che lascia più tranquillo lo staff: il giocatore non ha forzato e ha interrotto subito l’allenamento.

In casi come questi, il tempismo spesso fa la differenza.

Al momento, la prima impressione è che non si tratti di nulla di serio.

Eventuali controlli lunedì

La squadra osserverà la giornata di riposo prevista per domenica e poi, lunedì, lo staff medico valuterà insieme al giocatore se procedere con eventuali esami strumentali.

Non è ancora certo che saranno necessari, proprio perché le sensazioni iniziali sono considerate positive.

Per ora prevale la prudenza, ma in casa Fiorentina filtra moderato ottimismo sulle condizioni del brasiliano.

Vanoli attende senza allarme

In attesa di ulteriori verifiche, la sensazione è che si possa trattare di uno stop lieve e gestibile.

Dodô resta un giocatore importante nell’economia della squadra e, proprio per questo, ogni valutazione verrà fatta con attenzione.

Ma, allo stato attuale, non sembrano esserci segnali che facciano pensare a un problema grave.