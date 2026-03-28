Milan, Kean torna in quota: Allegri spinge e prende corpo una pazza idea
Il nome di Moise Kean continua a muoversi attorno al mercato del Milan. Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi, esperto di mercato di SportMediaset, l’attaccante della Fiorentina rappresenterebbe per i rossoneri un piano B di altissimo livello.
La priorità del club milanese resterebbe infatti un altro profilo, ma le difficoltà economiche legate all’operazione Mateo Retegui, tra cartellino e stipendio molto elevato, starebbero spingendo la dirigenza a valutare alternative più realistiche.
Ed è qui che il nome di Kean torna con forza.
Allegri lo conosce bene
A rendere la pista ancora più credibile è il rapporto con Massimiliano Allegri, che conosce molto bene il centravanti per averlo già allenato ai tempi della Juventus.
Un dettaglio non secondario, perché il tecnico rossonero ne apprezza caratteristiche tecniche e capacità di incidere in profondità.
Kean viene considerato un profilo già pronto per inserirsi nel sistema offensivo del Milan, anche per questo il suo nome resta tra quelli monitorati con maggiore attenzione.
Spunta l’idea dello scambio
La vera novità delle ultime ore riguarda però una possibile formula alternativa all’investimento cash.
Secondo le indiscrezioni, il Milan starebbe ragionando su un possibile scambio con Santiago Gimenez, soluzione che potrebbe servire per ridurre il peso economico dell’operazione e provare a convincere la Fiorentina.
Al momento si tratta di una semplice ipotesi di mercato, ma il fatto che venga presa in considerazione racconta la volontà dei rossoneri di non mollare la pista.
Il nodo resta la clausola
Il principale ostacolo continua a essere la clausola rescissoria da 62 milioni di euro, valida dal 1° al 15 luglio.
Una cifra importante, che rende l’operazione complessa e che spiega il possibile ricorso a formule diverse come lo scambio.
Per ora resta tutto sul piano delle valutazioni, ma il nome di Kean è destinato a restare caldo nelle prossime settimane di mercato.