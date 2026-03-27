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La Nazione: Idee e mercato, il doppio piano di Paratici

Redazione /
La Nazione

Su La Nazione di oggi si parla della vittoria della Nazionale contro l'Irlanda del Nord, del lavoro di Paratici e della situazione in classifica della Fiorentina. 

Prima pagina

In prima pagina si legge: “Idee e mercato, il doppio piano di Fabio Paratici”. 

Pagina 4 e 5

A pagina 4: “Mercato, i giorni del falco Paratici. Idee, sondaggi, rinnovi. Il doppio piano del DS”. E a pagina 5: "I miglioramenti della squadra. Salvezza, la formichina viola. La media punti in aumento. Adesso siamo secondi in Europa. 

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