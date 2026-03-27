Alla Fiorentina in estate sarà rivoluzione, non solo della rosa. Paratici pronto al restyling: ecco tutti i settori coinvolti

Quella che ci potrebbe essere a fine stagione è una vera e propria rivoluzione che investirebbe la Fiorentina, non solo (e quello è quasi inevitabile) a livello di rosa.

Pronto il restyling

Come scrive La Nazione, il nuovo direttore sportivo Fabio Paratici è pronto al restyling di tutti i settori su cui ha competenza: comunicazione, area medica, giovanili e logistica. Qualcosa si è già mosso in tal senso, ma il grosso sarà fatto a giugno.

Arrivi e addii

Arriverà una nuova figura chiave all'interno dell'ufficio stampa, che sarà il riferimento diretto al ds viola. E poi ci saranno addii dopo anni di onorato servizio. Cambiamenti attesi anche nel reparto medico dopo diversi anni. Da capire cosa succederà nelle giovanili, dove i risultati danno ragione al lavoro fatto in questi anni.