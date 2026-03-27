Il futuro di Vanoli già scritto? Tutt'altro. Paratici studia sottotraccia la prossima mossa sull'allenatore

Chi crede che il futuro di Paolo Vanoli alla Fiorentina sia già tracciato, in un senso o nell'altro, si sbaglia.

Serve tempo

Ogni decisione sul futuro del tecnico viola è rimandata alla fine della stagione, quando sul tavolo di Paratici ci saranno obiettivi raggiunti (o meno) e prospettive future.

Studio attento

Servirà dunque tempo per capire cosa ne sarà della panchina viola il prossimo anno. Come riporta La Nazione, Paratici sta valutando altri profili sottotraccia per la prossima stagione, ma al momento rimangono solo opzioni. Uno studio attento e paziente in vista del prossimo anno.