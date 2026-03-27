Il futuro di Vanoli già scritto? Tutt'altro. Paratici studia sottotraccia la prossima mossa sull'allenatore
Paolo Vanoli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Chi crede che il futuro di Paolo Vanoli alla Fiorentina sia già tracciato, in un senso o nell'altro, si sbaglia.
Serve tempo
Ogni decisione sul futuro del tecnico viola è rimandata alla fine della stagione, quando sul tavolo di Paratici ci saranno obiettivi raggiunti (o meno) e prospettive future.
Studio attento
Servirà dunque tempo per capire cosa ne sarà della panchina viola il prossimo anno. Come riporta La Nazione, Paratici sta valutando altri profili sottotraccia per la prossima stagione, ma al momento rimangono solo opzioni. Uno studio attento e paziente in vista del prossimo anno.
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