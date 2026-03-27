David De Gea, portiere della Fiorentina, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport per parlare della stagione attuale della squadra viola, tra obiettivi e futuro.

Sugli obiettivi

“Adesso siamo concentrati sulla Serie A, ma dobbiamo crederci anche in Conference. Il Crystal Palace è forte e per me sarà bello tornare in Inghilterra. Vincere un trofeo sarebbe stupendo per i tifosi: possiamo farcela”.

Futuro

“Ho ancora due anni di contratto e qui sto bene, ma non è il momento di pensare al futuro. Voglio salvare la Fiorentina e dare il meglio in Conference”.

Su Kean

"Moise è un ragazzo speciale: parliamo tanto e cerco di aiutarlo. L’anno scorso ha fatto una grande stagione. La differenza tra un buon giocatore e un campione la fa la capacità di mantenere il rendimento costante negli anni: questa è la cosa più difficile, ma penso che lui possa riuscirci".

Sulla scelta della Fiorentina

“È stata una decisione facile. Dopo 12 anni allo United avevo bisogno di staccare, così mi sono preso un anno per dedicarmi alla famiglia e agli amici: è stato l’anno migliore della mia vita. Però ho continuato ad allenarmi con un preparatore, Craig: lui mi è stato molto vicino e ha fatto un grande lavoro con me. Ero sicuro di poter competere ancora ad alti livelli. Quando mi ha chiamato la Fiorentina, ero pronto. La prima volta che sono entrato al Rocco B. Commisso Viola Park sono rimasto a bocca aperta: non esistono tante strutture così in Europa”.