Unai Simon: "Così ho spodestato de Gea. Giusto o ingiusto, sono decisioni che vanno accettate"

Unai Simon è il portiere che ha di fatto preso il posto di David de Gea in nazionale spagnola. La sua è stata un'impresa non da poco perché l'estremo difensore della Fiorentina è sempre stato uno dei migliori interpreti del ruolo a livello mondiale, eccezion fatta per un periodo buio vissuto col Manchester United.

“Quando sono entrato in Nazionale, de Gea…”

“Ciò che è giusto o ingiusto nel mondo del calcio dipende da decisioni che non dipendono da me - ha detto Simon - Ricordo quando sono entrato in nazionale e David de Gea era il titolare: è da allora che sono sempre stato io il titolare. Non so se sia stato giusto o ingiusto che io sia subentrato al suo posto. Il calcio non funziona così, alla fine, è l'allenatore che prende queste decisioni”.

“Devi accettare le decisioni qualsiasi cosa accada"

E poi: “In ogni caso, devi essere un buon compagno di squadra, devi essere un professionista in questo campo, e qualunque cosa accada, devi accettare la decisione. Ho conosciuto compagni di squadra che hanno lavorato più duramente di me e non sono arrivati ​​dove sono arrivato io. Cerco di sfruttare al massimo le opportunità che mi si presentano”.