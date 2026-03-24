Amoruso: "Ranieri e Pongracic non comunicano. Anche De Gea poteva uscire sul primo gol dell'Inter"

Lorenzo Amoruso, ex Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno, intervenendo sull'attuale situazione in casa viola dopo il pareggio contro l'Inter capolista.

Sulla squadra

“Adesso squadra sembra più coesa, più unita: soffre insieme. La partita contro l’Inter è stata utile per evidenziare i pregi della Fiorentina. Sono emersi anche alcuni difetti, ma dopo il gol subito nei primi minuti la squadra ha reagito bene, riuscendo a esprimere un buon calcio. Ero convinto che la Fiorentina potesse offrire una grande prestazione. Le vittorie contro la Cremonese e quella in trasferta contro il Raków hanno restituito entusiasmo al gruppo. Le prossime tre partite della Fiorentina saranno decisive per il destino dei viola".

Sulla difesa

“Nonostante le critiche ricevute, per me Paolo Vanoli ha preparato molto bene la gara contro l’Inter, lasciando ai nerazzurri un possesso palla sterile e limitando le occasioni da gol. Dal punto di vista fisico, la squadra mi sembra in ottima condizione. Difesa? Ranieri e Pongračić non comunicano a sufficienza tra loro, e questo è un problema che riguarda un po’ tutta la difesa viola. Il calcio è anche contatto fisico: non è accettabile che Ranieri non percepisca la presenza di Pio Esposito. In area di rigore si marca a uomo. Anche David de Gea, a mio avviso, avrebbe potuto tentare l’uscita”.