Trevisani: "Le cose migliori alla Fiorentina ultimamente le ha fatte Dodô. Ha uno stile di gioco da PSG"

A Cronache di Spogliatoio, il telecronista e giornalista Riccardo Trevisani ha parlato della Fiorentina e in particolare di Dodô, terzino brasiliano viola.

La crescita della Fiorentina

“La crescita della Fiorentina nelle ultime partite deriva da diversi fattori, tra cui Fagioli, Kean, Piccoli, Parisi. Le cose migliori però le ho viste da Dodô, che non sempre fa le scelte giuste, eppure quando corre vola. Il gol fatto a Cremona è di una bellezza abbagliante”.

Sul brasiliano

"Il brasiliano rappresenta il prototipo del calciatore da grande squadra, ha uno stile di gioco da PSG anche se non è a quel livello perché a volte è sconnesso in fase difensiva. Si esalta a quattro e non è un caso che la Fiorentina abbia cambiato marcia contestualmente al cambio di modulo"