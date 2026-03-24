Il Crystal Palace vuole il tutto esaurito per la sfida contro la Fiorentina. L'iniziativa e il ringraziamento dei tifosi delle Eagles

Con un comunicato ufficiale, il Crystal Palace ha reso noto il blocco del prezzo dei biglietti rispetto ai turni precedenti per la sfida interna contro la Fiorentina valida per i quarti di finale di Conference League.

Il comunicato

“I prezzi dei biglietti sono bloccati rispetto ai turni precedenti, il che significa che i tifosi possono godersi un quarto di finale europeo a partire da appena £20 (poco più di 20 euro ndr)”.

Il ringraziamento dei tifosi

Sui social è arrivato il ringraziamento della CPISA (Crystal Palace Independent Supporters Association): “Ringraziamo la società per aver ascoltato i suggerimenti dei tifosi, tra cui CPISA, e per aver bloccato i prezzi dei biglietti per l'attesissimo quarto di finale europeo contro la Fiorentina. Facciamo in modo che sia una serata da tutto esaurito e sosteniamo la squadra”.