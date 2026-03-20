Wharton: "Il Crystal Palace non ha mai giocato in Europa, la Conference è una grande occasione. Fiorentina? Tutti noi la conosciamo"

La Fiorentina affronterà il Crystal Palace ai quarti di Conference League. Andata a Londra, ritorno a Firenze per la doppia sfida che mette in palio la semifinale della competizione europea. In vista del confronto con i viola ha parlato così Adam Wharton, giovane centrocampista del Palace, ai microfoni di TNT: “Un quarto di finale di una competizione europea è sempre emozionante e importantissimo. Molti di noi non hanno mai giocato in Europa, così come questo club: la Conference è un grande opportunità per noi, per la società e per i tifosi”.

“Tutti conosciamo la Fiorentina”

Sulla Fiorentina ha aggiunto: “E' un grande club. Praticamente tutti la conosciamo, è una squadra importante in Italia e sarà difficile affrontarli. Speriamo di poter andare al Franchi, nella gara di ritorno, e passare il turno”.