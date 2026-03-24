Qualcuno si ricorda di Kayode. L'ex Fiorentina chiamato nell'Italia... dei giovani
Qualcuno si è ricordato di Michael Kayode. L'ex Fiorentina, nonostante una stagione scoppiettante al Brentford, non è rientrato nei convocati di Gennaro Gattuso dell'Italia per i playoff del Mondiale.
La chiamata con i giovani
Il giocatore classe 2004, però, è stato convocato oggi da Baldini con l'Italia U21 e in serata raggiungerà Tirrenia, aggiungendosi al gruppo dei calciatori a disposizione.
Perplessità
Rimane la perplessità sulle convocazioni di Gattuso, che ha scelto di non chiamare diversi viola ed ex viola molto in forma in questo momento: Fagioli, Bernardeschi e Kayode su tutti.
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