Non solo il primo gol stagionale in campionato per Dodô, c'è anche un altro terzino destro che, segnando ieri sera, si è tolto una bella soddisfazione. E anche lui ha la Fiorentina nel curriculum.

La prima gioia di Kayode

Si è parlato del primo gol di Kayode in Premier League, quello che ieri ha aperto le marcature nella sfida tra il suo Brentford e il Wolverhampton (terminata poi 2-2). L'esterno classe 2004 ha poi dedicato il gol alla sua compagna Eleonora, in dolce attesa, ed oggi ha postato sui propri social la foto che lo ritrae mentre esulta per questo storico traguardo. Con un ospite d'eccezione nei propri commenti…

I complimenti di Dodô

Sì, perché proprio l'autore dell'1-3 della Fiorentina ha espresso la sua ammirazione per l'ex viola, commentando “Sei fortissimo fratello”. I due erano molto legati nella loro permanenza a Firenze, condividendo peraltro lo stesso ruolo, con Kayode che più volte ha ribadito come il brasiliano fosse per lui quasi un fratello maggiore all'interno dello spogliatoio viola. Coincidenza ha voluto, poi, che le due reti siano state segnate quasi in contemporanea.