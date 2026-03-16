Il terzino della Fiorentina Dodô, autore di un bellissimo gol allo 'Zini, è stato intervistato da DAZN dopo la gara vinta contro la Cremonese dai viola: “Sapevamo che era uno scontro diretto e ce lo siamo detto tutta la settimana, era importante vincere. Ora dobbiamo restare concentrati e chiudere al meglio la stagione anche in Conference League”.

Sul gol realizzato

Poi ha aggiunto: “Il mio gol è stato più bello (ride, ndr). Con Parisi ci conosciamo da tre anni e c'è una bella sintonia. Sul gol non ci credevo quando l'avversario è caduto, poi davanti al portiere ho temporeggiato e con una finta mi sono liberato per andare al tiro”.

Su Ancelotti

E alla domanda se questo gol può aiutarlo ad essere convocato dal Ct del Brasile Carlo Ancelotti Dodô ha risposto: “Mi auguro che Ancelotti lo abbia visto”.