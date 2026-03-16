Dodô: "Sapevamo quanto fosse importante questa gara, dobbiamo chiudere al meglio la stagione. Il mio gol? Mi auguro che lo abbia visto Ancelotti"
Il terzino della Fiorentina Dodô, autore di un bellissimo gol allo 'Zini, è stato intervistato da DAZN dopo la gara vinta contro la Cremonese dai viola: “Sapevamo che era uno scontro diretto e ce lo siamo detto tutta la settimana, era importante vincere. Ora dobbiamo restare concentrati e chiudere al meglio la stagione anche in Conference League”.
Sul gol realizzato
Poi ha aggiunto: “Il mio gol è stato più bello (ride, ndr). Con Parisi ci conosciamo da tre anni e c'è una bella sintonia. Sul gol non ci credevo quando l'avversario è caduto, poi davanti al portiere ho temporeggiato e con una finta mi sono liberato per andare al tiro”.
Su Ancelotti
E alla domanda se questo gol può aiutarlo ad essere convocato dal Ct del Brasile Carlo Ancelotti Dodô ha risposto: “Mi auguro che Ancelotti lo abbia visto”.