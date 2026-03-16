Parisi: "Abbiamo qualità ma siamo là sotto, la realtà è questa e dobbiamo fare più punti possibili. Il gol? Lo provo spesso in allenamento"
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
L'esterno della Fiorentina Fabiano Parisi è intervenuto a DAZN dopo la gara vinta contro la Cremonese: "Abbiamo un pochino di livello qualitativo pi alto ma siamo là sotto e questa la realtà, dobbiamo portare punti a casa. Il gol di Dodô è più bello del mio (ride, ndr).
Sul nuovo ruolo come esterno d'attacco e il gol
Parisi ha aggiunto: “Il gol di destro? In allenamento ci provo spesso perché con il mister sappiamo che gli avversari mi conoscono e per questo mi serve come arma in più”.
Sulla salvezza della Fiorentina
E sulla salvezza della Fiorentina ha dichiarato: "Ci dobbiamo salvare, non è una domanda scontata. Mancano nove partite, ragioniamo gara dopo gara e dobbiamo fare più punti possibili.
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