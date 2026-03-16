L'esterno della Fiorentina Fabiano Parisi è intervenuto a DAZN dopo la gara vinta contro la Cremonese: "Abbiamo un pochino di livello qualitativo pi alto ma siamo là sotto e questa la realtà, dobbiamo portare punti a casa. Il gol di Dodô è più bello del mio (ride, ndr).

Sul nuovo ruolo come esterno d'attacco e il gol

Parisi ha aggiunto: “Il gol di destro? In allenamento ci provo spesso perché con il mister sappiamo che gli avversari mi conoscono e per questo mi serve come arma in più”.

Sulla salvezza della Fiorentina

E sulla salvezza della Fiorentina ha dichiarato: "Ci dobbiamo salvare, non è una domanda scontata. Mancano nove partite, ragioniamo gara dopo gara e dobbiamo fare più punti possibili.