Con il trionfo di Cremona, la Fiorentina scava un piccolo solco e ora guarda anche il Cagliari. Guarda la NUOVA classifica di SERIE A

Serviva una vittoria nello scontro diretto decisivo per la lotta salvezza e la Fiorentina per una volta non ha tradito, vincendo per 4-1 a Cremona nel match di chiusura del turno di Serie A. Le reti di Parisi, Piccoli, Dodo e Gudmundsson regalano un bel pezzo di salvezza alla squadra viola, che ora ha 4 punti di vantaggio proprio sulla Cremonese e anche il Lecce alle spalle. E avanti di due lunghezze ci sarebbe il Cagliari.

La NUOVA classifica

La NUOVA classifica di Serie A: Inter 68, Milan 60, Napoli 59, Como 54, Juventus 53, Roma 51, Atalanta 47, Bologna 42, Lazio 40, Sassuolo 38, Udinese 36, Parma 34, Torino 33, Genoa 33, Cagliari 30, Fiorentina 28, Lecce 27, Cremonese 24, Verona 18, Pisa 18.