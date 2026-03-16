La classifica speciale parla chiaro: chi fa giocare di più gli italiani lotta per la salvezza in Serie A (Fiorentina compresa). Follia Como

Cagliari, Cremonese, Fiorentina e Pisa. Sono queste, in questo ordine, le squadre che hanno fatto giocare per più minuti giocatori italiani in questa Serie A.

I dati

Una speciale classifica stilata da Kickest, ha ordinato le squadre italiane per minutaggio dei giocatori nostrani. Una graduatoria che vede il Cagliari primeggiare con 18.868 minuti totali, seguito da Cremonese (16.212 min) e Fiorentina (14.873 min), che stasera si sfideranno (e nel conteggio hanno anche una partita in meno). Quarto posto per il Pisa (12.895 min) e quinto per la Lazio (12.255 min). Una top 5 che parla chiaro: chi fa giocare di più gli italiani in Serie A lotta per la salvezza.

Follia Como

Il Como di Fabregas ha fatto giocare un solo italiano per un solo minuto in tutto il campionato: si tratta di Goldaniga, entrato in campo al 96' della gara contro la Fiorentina al Franchi.

La classifica