Chivu perde definitivamente un pezzo pregiato per la partita contro la Fiorentina

La notizia era circolata nelle ultime ore, ma gli esami medici hanno confermato il tutto: l'Inter dovrà fare a meno di Henrikh Mkhitaryan contro la Fiorentina.

L'infortunio

L'armeno era entrato a inizio secondo tempo al posto di Sucic nella gara pareggiata contro l’Atalanta, per poi uscire acciaccato a fine incontro per un problema muscolare.

Il comunicato dell'Inter

“Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni”. Il giocatore non ci sarà dunque a Firenze domenica sera.