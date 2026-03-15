Si avvicina una domenica di fuoco a Campo di Marte, visto che quella della prossima settimana vede in programma il concerto di Achille Lauro al Mandela Forum e la contemporanea partita della Fiorentina contro l'Inter allo stadio Franchi.

Ma la riqualificazione?

Una domenica che riporta l'attenzione sulla tanto chiacchierata riqualificazione della zona Campo di Marte che doveva affiancare la riqualificazione del Franchi. Lo scrive La Nazione, che sottolinea come anche quando il restyling sarà ultimato, resteranno gli attuali problemi di parcheggio connessi anche alla presenza del palasport. La soluzione doveva essere il parcheggio da tremila posti di via Campo d'Arrigo, da realizzare nell'ambito dell'Alta Velocità. Ma l'argomento è stato ultimamente sorpassato dal destino dello stadio.

Divieti e chiusure

Visto il doppio appuntamento alla stessa ora, si raccomanda l'utilizzo di mezzi pubblici, in quanto gran parte della zona sarà pedonalizzata, con chiusure al traffico e divieti di sosta che riguardano anche i residenti e che saranno comunicati nel dettaglio dall'amministrazione comunale.