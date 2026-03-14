Quando l’Europa salva la stagione: da Siviglia a West Ham, il precedente che incoraggia la Fiorentina

Il calcio europeo ha spesso raccontato storie strane, quasi paradossali. Squadre in affanno nei rispettivi campionati che, quando arriva la notte di coppa, cambiano pelle e trovano una dimensione completamente diversa. È successo più volte negli ultimi anni e non sempre con club di secondo piano. Anzi, spesso proprio queste squadre diventano protagoniste delle imprese più inattese.

Il paradosso del Siviglia 2023

Il caso più evidente resta quello del Siviglia nella stagione 2022-2023. In Liga gli andalusi hanno attraversato mesi complicatissimi, con una classifica che per lunghi tratti li ha avvicinati alla zona retrocessione. Una stagione piena di caos, di tensioni e di risultati deludenti.

Poi, però, è arrivata l’Europa League. E il Siviglia, come spesso accade, si è trasformato. Le notti europee hanno restituito alla squadra un’identità diversa, quasi familiare. Turno dopo turno il club spagnolo ha ritrovato sicurezza, esperienza e cinismo fino a sollevare ancora una volta il trofeo. Una squadra fragile in campionato diventata improvvisamente una macchina perfetta nelle partite a eliminazione diretta.

Eintracht, la favola tedesca

Qualcosa di molto simile era accaduto poco prima all’Eintracht Francoforte. In Bundesliga la stagione non era stata particolarmente brillante, chiusa lontano dalle posizioni di vertice. Ma in Europa League i tedeschi hanno costruito una cavalcata straordinaria.

Il percorso è diventato memorabile soprattutto per il modo in cui è maturato. Stadi infuocati, trasferte leggendarie e una squadra che sembrava crescere partita dopo partita. Alla fine è arrivato il trionfo, quasi inatteso, a dimostrazione che le coppe hanno una logica tutta loro.

Il West Ham e la rivincita europea

Nel 2023 è toccato anche al West Ham raccontare questa storia. In Premier League gli Hammers hanno vissuto una stagione difficile, spesso nelle zone basse della classifica e lontani dalle ambizioni che avevano accompagnato il club negli anni precedenti.

In Conference League, invece, la squadra ha trovato continuità e fiducia. Il cammino è stato solido, quasi chirurgico, fino alla finale vinta contro la Fiorentina. Un trofeo europeo che ha ribaltato completamente il giudizio su una stagione che, in campionato, sembrava destinata a essere ricordata come deludente.

Tottenham e Middlesbrough, due casi inglesi

La tradizione inglese offre altri esempi di questo fenomeno. Il Tottenham della scorsa stagione ha vissuto un campionato altalenante, segnato da malumori nello spogliatorio e risultati irregolari. In Europa, però, la squadra ha mantenuto competitività, riuscendo a imporsi in Europa League rialzando al cielo un trofeo europeo dopo più di mezzo secolo.

Ancora più emblematico resta il caso del Middlesbrough del 2006. In Premier League quella squadra chiuse a metà classifica, lontana da ogni riflettore. In Coppa UEFA, invece, costruì una delle cavalcate più incredibili di quegli anni.

Due rimonte consecutive entrarono nella storia: prima contro il Basilea, poi contro la Steaua Bucarest. Partite che sembravano perdute e che si trasformarono in imprese memorabili. Il Middlesbrough arrivò fino alla finale europea, fermato solo dal Siviglia.

La Fiorentina e la doppia faccia della stagione

Dentro questo quadro, la stagione attuale della Fiorentina sembra inserirsi perfettamente nella tradizione delle squadre “bifronti”. In Serie A i viola stanno vivendo un campionato molto complicato, con una classifica che resta fragile e con il timore concreto di scivolare sempre più vicino alla zona retrocessione.

Eppure, mentre il campionato racconta una stagione faticosa, l’Europa continua a offrire un’altra prospettiva.

In Conference League la Fiorentina è arrivata agli ottavi di finale e nel primo confronto ha battuto il Rakow per 2-1. Un risultato che lascia aperte prospettive interessanti in vista della gara di ritorno e che mantiene viva la possibilità di arrivare ai quarti di finale.

È il paradosso delle coppe europee. La lunga maratona del campionato mette a nudo i limiti di una squadra, mentre le sfide a eliminazione diretta possono trasformare la stessa squadra in qualcosa di diverso.

Il Siviglia lo ha dimostrato più volte. L’Eintracht lo ha confermato. Il West Ham lo ha raccontato appena un anno fa.

E oggi la Fiorentina sembra muoversi proprio su quella stessa linea sottile, dove una stagione complicata può improvvisamente trovare redenzione sotto le luci delle notti europee.