Chivu recupera un centrocampista per la Fiorentina, ma rischia di perderne un altro. Dubbi sul recupero di Lautaro
Dopo la partita di ieri contro l'Atalanta, terminata tra le polemiche, Sky Sport ha fatto il punto sulle condizioni fisiche di alcuni giocatori dell'Inter in vista del prossimo match contro la Fiorentina.
Rientri e cautela
Calhanoglu viaggia verso il completo recupero per la partita del Franchi e in settimana tornerà a lavorare con il gruppo. Qualche dubbio in più, invece, per Lautaro Martinez: non c'è pessimismo, ma maggiore cautela circa il suo ritorno in campo e le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno.
Due dubbi
Si valuteranno anche le condizioni di Akanji, uscito anzitempo ieri, e di Mkhitaryan, che ha terminato la partita con qualche fastidio muscolare. Al rientro ad Appiano Gentile, si valuterà l'entità del problema ed eventualmente quanto dovrà restare fuori. Incognite in più per Chivu, alle prese con un momento tutt'altro che sereno.