"Navighiamo a vista, non solo sul Franchi. Le incertezze su stadio e Fiorentina non fanno bene a Firenze"

Il professore dell'Università di Firenze ed editorialista del Quotidiano Nazionale Sandro Rogari, ha scritto riguardo il Franchi e la situazione dell'impianto di Campo di Marte.

Il pensiero di Rogari

“Molte ombre e qualche luce si addensano sullo stadio. […] La luce è una sola e per ora è solo un bagliore, ma non da poco, se si consolida. Gli eredi di Rocco sarebbero disponibili a mettere sul piatto gli 85 milioni mancanti per il secondo lotto dei lavori più il contorno, ossia soprattutto quanto sta attorno allo stadio. A fronte di questa offerta, al Comune è richiesta la concessione dello stadio per 80 anni. Facile a dirsi ma difficile a farsi, perché la procedura di finanziamento avverrebbe tramite il project financing, che richiede l'attivazione di una gara”.

Via d'uscita?

"Insomma, si intravede la via d'uscita da un vicolo che ai meno ottimisti si prospettava cieco, ma ancora è ben lungi dall'essere consolidata. Per ora accontentiamoci. Ma prendiamo atto che il combinato disposto di tante incertezze che si sommano, stadio e squadra in bilico, non fa bene a Firenze. Sono la metafora della lunga transizione che vive la città e, come per tutte le transizioni, vorremmo avere certezze positive sul dopo, dato per scontato che l'oggi appare quello di una città messa nel novero del dantesco «color che son sospesi». È difficile da transitare. È dissuasiva di eventi sociali anche comuni per la difficoltà di sormontare barriere disseminate ovunque nei luoghi nevralgici di collegamento della città".

Navighiamo a vista

"Quando si parte la mattina bisogna propiziare con una preghiera il «nostro attraversamento quotidiano». Pensiamo che finirà. Pensiamo che il 2028 e il 2029 saranno gli anni fatidici di conclusione dei lavori dei viali e poi dello stadio. Pensiamo positivo. Ma altrettanto non riusciamo a fare per il centro storico, per l'identità stessa della città stravolta anche nella periferia. Navighiamo a vista e speriamo che ci protegga la buona stella di Firenze. Quella che vorremmo avere".