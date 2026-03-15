Concessione extra large, spartizione dei fondi pubblici e spogliatoi: i tre nodi da risolvere sul Franchi prima dell'accordo finale

Un mese al massimo per trovare l'intesa tra la Fiorentina e il Comune di Firenze sullo stadio Artemio Franchi e il possibile project financing viola. Le parti da tempo portano avanti un dialogo serrato e diretto, con l'obiettivo comune di archiviare la pratica fin troppo rovente dei lavori al Franchi. Il punto della situazione fatto da La Nazione.

Principio di accordo

Il club viola sarebbe pronto a fare il grande passo calando nel piatto 85 milioni di euro, ovvero i 55 che mancano per completare il secondo lotto dei lavori più altri 30 destinati agli arredi, ma a patto però di ricevere una maxi concessione dell'impianto di 70- 80 anni.

Primo nodo

I nodi però non mancano. Il primo oggetto della contesa sono però gli ulteriori 30 milioni - che in un primo momento la Fiorentina aveva stimato in 40 - necessari per gli arredi, skybox e area hospitality. Una spesa che per il Comune deve essere a carico di chi gestisce l'impianto. Al contrario, per la Fiorentina sarebbe un onere economico ulteriore. Una cifra che il club viola sarebbe pure disposto a sobbarcarsi ma solo in cambio di una concessione extra large (70-80 anni). Inoltre l club gigliato calcola una perdita complessiva di 30 milioni a causa dei lavori, che vorrebbe in qualche modo "recuperare".

Secondo nodo

L'altro nodo economico tra le parti è su come spartire i fondi pubblici che potrebbero arrivare sia dalla Regione (Giani sarebbe disposto a sborsare 15 milioni) sia dal decreto Stadi (in ballo altri 10-15 milioni destinati agli impianti di Euro2032). Il punto è: questi soldi sono destinati a entrambe le parti o vanno ad alleviare solo il Comune? La questione resta aperta.

Terzo nodo

Nella casella degli attriti entrano di diritto anche gli spogliatoi. Un tema spinoso che per ora non trova soluzione. I lavori sono in programma come ultimo step del secondo lotto, il problema è che realizzare strutture moderne sotto la tribuna in concomitanza delle partite è un'operazione assai delicata.