Kean e una frase rassicurante detta giovedì al Franchi
Moise Kean. Foto: Fiorentinanews.com
Tiene banco in casa Fiorentina la discussione sulle condizioni di Moise Kean, attaccante viola alle prese con un problema alla tibia che lo lasciano in dubbio per la gara di Cremona di domani.
Mai in gruppo
Oggi la rifinitura che dirà se potrà essere con la squadra per la trasferta. Dalla gara contro l'Udinese, quando ha chiesto il cambio al 70', non è mai tornato a lavorare in gruppo.
La frase rassicurante
Eppure il giocatore viola giovedì, quando era al Franchi per assistere alla gara contro il Rakow, rassicurava chi lo incontrava fuori dagli spogliatoi con un: “Sto bene”. Vedremo.
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