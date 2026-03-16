Funaro: "Non sappiamo se il project financing con la Fiorentina sul Franchi arriverà entro aprile. Non abbiamo date certe"
La sindaca di Firenze Sara Funaro ha parlato del Franchi a margine della presentazione del libro "La legge che non voleva nascere. Dieci anni di omicidio stradale".
Le parole di Funaro
Questa una sua breve battuta sul possibile project financing sui lavori con la Fiorentina: “Il dialogo con la Fiorentina è costante. Però ad oggi non sono in grado di poter dire se il project financing arriverà entro aprile”.
Su una possibile data
"Non posso dare una data precisa. Il nostro obiettivo è quello di lavorare insieme alla Fiorentina sempre con l'intento di avere uno stadio nuovo e riqualificato".
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