Funaro: "Il dialogo con la Fiorentina non s'è mai interrotto. Stiamo lavorando per regalare a Firenze uno stadio nuovo"

La sindaca di Firenze Sara Funaro ha parlato dello stato dei lavori dello stadio Franchi: “Stiamo continuando a dialogarci e confrontarci costantemente con la Fiorentina. Il mio obiettivo fin dall'inizio del mandato è quello di lavorare insieme e spero si possa continuare a farlo. I lavori al Franchi stanno proseguendo, faccio personalmente continui sopralluoghi per verificarne l'andamento".

“Vogliamo mandare un segnale forte”

"L'auspicio - continua Funaro - è poter arrivare a un punto e mandare un segnale alla città, credo sia importante che la Fiorentina e Firenze lavorino per l'obiettivo comune di avere uno stadio nuovo. Fin dal mio insediamento non mi sono mai spinta in una direzione o nell'altra, credo che delle cose sia giusto parlarne concretamente e il dialogo con la Fiorentina non s'è mai interrotto”.