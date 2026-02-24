Funaro: "La maxi trave del Franchi? Rimossa per sicurezza, i lavori proseguono e..."

La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha parlato a Italpress della questione relativa al posizionamento della maxi-trave in nella nuova Curva Fiesole dello stadio Artemio Franchi, che in questi giorni fa discutere.

‘Trave rimossa per sicurezza’

“Abbiamo posizionato la prima trave, proprio il giorno del sopralluogo nel cantiere. Il giorno successivo ci doveva essere il posizionamento della seconda trave, c’è stato un tema di allineamento per cui, per sicurezza, è stata rimossa la trave".

‘I lavori proseguono’

"So che stamattina facevano una riunione, della quale poi daremo conto, ma i lavori stanno continuando ad andare avanti. Sappiamo benissimo che sono travi di acciaio, con un peso importante, e che devono essere posizionate nella massima sicurezza. Ed è questo che devono fare le ditte, nonché tutti coloro che lavorano nel cantiere”.