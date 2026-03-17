Il primo non si scorda mai: l’incornata di Kayode prima della beffa finale - VIDEO
Michael Kayode, prodotto del vivaio viola e calciatore prelevato dal Gozzano dopo che era stato scartato dalla Juventus, milita oggi al Brentford, in Premier League.
Prima rete inglese
Il classe 2004, terzino destro, dopo poco più di un anno dall’arrivo in Inghilterra ha segnato di testa la prima rete in maglia Brentford. Le ‘Bees’, però, non hanno trovato la vittoria tra le mura amiche contro il Wolverhampton, venendo beffate nel finale dopo aver condotto 2-0.
Un gol anche con la Fiorentina
Per Kayode, tuttavia, che diventerà anche padre nei prossimi mesi dopo aver annunciato pubblicamente che la compagna Eleonora è in dolce attesa, resterà la gioia del primo gol segnato nella nuova avventura, tra l’altro in casa. Con la Fiorentina Kayode ha segnato un solo gol, al Franchi, nella vittoria viola contro la Lazio per 2-1, il 26 febbraio 2024.