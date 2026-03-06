Kayode: "Non ho dimenticato la finale di Atene. Ancora oggi sono molto triste per non aver vinto quella partita"

Intervistato dal The Athletic, l'ex calciatore della Fiorentina e ora in forza al Brentford Michael Kayode ha parlato della possibilità di essere convocato anche con la Nigeria: “Poter scegliere tra due Nazionali è una grande opportunità per me e sono felice che il popolo nigeriano sia contento delle mie prestazioni. Per i miei genitori vedermi a questi livelli è un qualcosa di speciale, sono molto orgogliosi di me ma la verità è che sono io a doverli ringraziare per i sacrifici che hanno fatto me. Se sono qui oggi è merito loro”.

“Quella finale di Conference…”

Poi Kayode ha aggiunto: “Molti pensavano che avrei trovato difficoltà ad ambientarmi in Premier, ma la gente può pensare quello che vuole. Io invece ho sempre creduto in questa società e nel lavoro di mister Keith Andrews, sono felicissimo per lui. Fiorentina? Ancora oggi mi sento molto triste per quella finale di Conference League contro l'Olympiakos”.