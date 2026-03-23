Cassano: "Fagioli è scarso, non ci sono giocatori validi oltre a De Gea nella Fiorentina. E Kean..."
L'ex fantasista, Antonio Cassano, nel giorno della tappa fiorentina del tour di Viva El Futbol ha avuto modo di parlare dell'attuale squadra viola, sparando a zero su alcuni attuali interpreti.
“Fagioli scarso”
“Fagioli in Nazionale? Forse in quella cantanti. In base a che cosa dovrebbe essere convocato in azzurro? Per la condizione fisica? Per quello c'è l'atletica, ma per me lui è scarso come giocatore”.
“Solo De Gea”
“Solo De Gea è un campione vero, poi faccio fatica a trovare altri calciatori validi in questa Fiorentina”.
“E Kean…”
Su Kean: “Sa fare gol. Se viene servito dai compagni può farne anche 15-20 a stagione. Ma c'è diffenenza tra un goleador e un grande calciatore”.
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