Gattuso spiega tutto: “Fagioli meritava la convocazione. Ecco perché ho scelto così”
Vigilia delicata per l’Italia, chiamata a giocarsi l’accesso ai prossimi Mondiali nelle semifinali playoff. In conferenza stampa il Commissario Tecnico azzurro Gennaro Gattuso ha parlato senza giri di parole, toccando diversi temi, dalle scelte di convocazione fino al momento della squadra.
“Niente alibi, conta solo vincere”
Gattuso parte subito dal presente, con il suo stile diretto e concreto:
«Adesso sta a noi, niente alibi. Non c’è da pensare ad altro. Testa alla partita di giovedì».
Un messaggio chiaro, che non lascia spazio a distrazioni, nemmeno davanti alle difficoltà:
«Il calendario sappiamo com’è, siamo alla 30ª giornata ed è normale avere queste situazioni. Anche gli altri hanno infortuni».
Insomma, nessuna scusa: conta solo la prestazione.
Le convocazioni e il caso Fagioli
Poi il focus si sposta sulle scelte, tema inevitabile quando si tratta di Nazionale. E Gattuso non si nasconde:
«Tanti giocatori meritavano di essere qua: Zaniolo, Bernardeschi, Fagioli, Orsolini…».
Nomi importanti, esclusioni che fanno discutere. Ma il Ct rivendica la linea adottata:
«Ho fatto questa scelta per puntare sul gruppo, su coloro che ci sono sempre stati».
Una decisione che va oltre il momento individuale, per dare continuità e identità alla squadra.
E il pensiero finale è quello che unisce tutto:
«Ci meritiamo una gioia».