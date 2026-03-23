Gattuso spiega tutto: “Fagioli meritava la convocazione. Ecco perché ho scelto così”

Vigilia delicata per l’Italia, chiamata a giocarsi l’accesso ai prossimi Mondiali nelle semifinali playoff. In conferenza stampa il Commissario Tecnico azzurro Gennaro Gattuso ha parlato senza giri di parole, toccando diversi temi, dalle scelte di convocazione fino al momento della squadra.

Gattuso parte subito dal presente, con il suo stile diretto e concreto:

«Adesso sta a noi, niente alibi. Non c’è da pensare ad altro. Testa alla partita di giovedì» .

Un messaggio chiaro, che non lascia spazio a distrazioni, nemmeno davanti alle difficoltà:

«Il calendario sappiamo com’è, siamo alla 30ª giornata ed è normale avere queste situazioni. Anche gli altri hanno infortuni».