C'è anche il pay-off azzurro dietro al nervosismo di Kean? Uno scontro diretto al Franchi per Gattuso

Voleva rientrare a tutti i costi e voleva farlo per più dei 60 minuti che gli ha concesso Vanoli evidentemente: la reazione scomposta di Moise Kean al cambio programmato, in Polonia, è nata spontanea e forte di un momento dove l'attaccante voleva più tempo per incidere. In ballo, scrive il Corriere Fiorentino ci sono anche motivazioni azzurre: Kean tiene moltissimo anche alla Nazionale e si sta giocando proprio le carte per partire titolare al play-off Mondiale della prossima settimana.

Domani sera al Franchi, Kean vivrà un vero e proprio scontro diretto con Pio Esposito, che è parte del gruppo e prontissimo a insidiare sia lui che Retegui. C'era un bel po' di pepe insomma nella serata polacca del bomber viola, che oltre alla salvezza con la Fiorentina vuole prendersi anche il Mondiale.