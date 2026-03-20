L'ex calciatore della Fiorentina Roberto Galbiati ha parlato così a Lady Radio: “Il gol subito a inizio ripresa è simbolo d'un problema che ha questa squadra, che fatica a concentrarsi all'inizio e alla fine delle partite. Poi però è emersa la qualità della squadra più forte. Parlando del campionato, la Cremonese mi è parsa la più indicata a retrocedere ma sabato ha una partita con il Parma che è tutt'altro che scontata. La Fiorentina è in un buon momento ma non è salva, bisognerebbe arrivasse alle ultime quattro giornate con un buon vantaggio sul terz'ultimo posto, perché il calendario non è affatto semplice”.

“Kean deve imparare a capire i momenti”

Poi ha aggiunto: “Piccoli ha dato un impulso a tutti ieri sera, è in un momento indubbiamente positivo. Quando ho visto Kean titolare ho fatto una battuta dicendo che Vanoli aveva messo le riserve. Scherzi a parte, io domenica vorrei vedere in campo Piccoli, perché in questo momento sta meglio ed è più utile per la squadra. Kean non fa gioco come l'ex attaccante del Cagliari, che oltretutto adesso sta anche segnando. Inoltre Kean deve imparare a capire i momenti, non può fare quelle scenate. Solo per quello lo mettere in panchina contro l'Inter”.