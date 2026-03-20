Sulle colonne de La Nazione si legge il pensiero di Benedetto Ferrara sulla gara della Fiorentina contro il Rakow di ieri sera in Polonia e il passaggio del turno dei viola in Conference.

Le parole di Ferrara

“Avanti nei quarti, meritatamente. Ed è giusto così. Perché, se è vero che la salvezza resta l’obiettivo prioritario, è bene ricordare che questa “piccola” coppa va presa sul serio: sia per chi aspetta un trofeo da un quarto di secolo, sia per chi soffre da fine agosto dietro una Fiorentina problematica. Senza dimenticare che in questa Conference non esistono avversari di altissimo livello (il Crystal Palace è una squadra tosta, ma non imbattibile) e che vincere questo trofeo significherebbe anche conquistare l’Europa League nell’anno del centenario”.

Sui singoli

“Ha fatto bene Vanoli a limitare le rotazioni nella formazione titolare, per far capire che c’era la volontà di andare avanti e provare a vincere la terza partita di fila tra campionato e coppa. Giusto sottolineare anche la costanza di Parisi: un giocatore non solo rinato, ma diventato un’arma in più, per qualità, impegno e dedizione. Applausi per tutti. C’è un’altra aria. Speriamo non sia un’illusione”.