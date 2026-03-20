Parisi trascina, Fazzini spreca l'ennesima occasione. Pongracic fa un gol da golfista, nonostante il green fosse terribile

Fiorentina spavalda che, nonostante all’orizzonte in campionato si profili l’Inter, schiera quasi tutte le prime linee e non i rincalzi. La fortuna aiuta gli audaci. E il coscione di Piccoli devia in modo imparabile un tiro di Ndour. Viola promossi, anche se con fatica, al prossimo turno. Lo scontro sarà con gli inglesi del Crystal Palace, altro livello.

La partita

Contro i polacchi la Fiorentina prende il consueto, evitabile, gol, ma reagisce con immediatezza e rimette rapidamente la situazione a proprio vantaggio. Il gol di Pongracic dalla propria metà campo è un capolavoro di balistica. Il bel gioco può attendere in Conference come in Campionato. Per ora…

I voti

Parisi – 7 – Trascinatore prima basso a sinistra, poi alto a destra: sempre vivace e pericoloso.

Fabbian – 5 – Dovrebbe essere la spalla di Kean ma il l’intesa fra i due non sboccia. Un tiro in area di rigore finisce in fallo laterale…

Fazzini – 5 – Spreca l’ennesima occasione di mettersi in luce.

Pongracic – 8 – Buttato in campo nei secondi finali per difendere si inventa goleador mettendo in buca, pardon, in rete, con un colpo da golf nonostante il green lasci a desiderare. Anche a porta vuota pensate sia facile centrarla calciando dalla propria metà campo?

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