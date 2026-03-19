La Fiorentina a Selhurst Park contro il Crystal Palace: ora è ufficiale. Una finale anticipata per i quarti di Conference

Ci ha messo ben più del previsto ma alla fine anche il Crystal Palace ha superato il turno e si è qualificato per i quarti di finale di Conference, dove sarà l'avversario della Fiorentina. Un impegno duro ma prestigioso per la squadra viola che farà visita a Selhurst Park, in casa di un club di Premier League.

I londinesi hanno battuto l'AEK Larnaca per 2-1 a Cipro, ai supplementari, dopo lo 0-0 dell'andata. Decisiva la doppietta di Sarr che aveva sbloccato la gara in apertura e l'ha chiusa poi al 108', nel mezzo il pareggio di Saborit, poi espulso.

Una vera e propria finale anticipata e che rappresenterà un doppio confronto di livello superiore rispetto a quelli a cui è abituata la Fiorentina in questo torneo. Appuntamenti al 9 a Londra e ritorno a Firenze il 16 aprile.