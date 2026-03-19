Le nostre PAGELLE: Le giocate di Parisi anche in un campo di patate, Fagioli fa quel che vuole. Pongracic mette il pallone in buca

Christensen: 5,5 Sorpreso sul suo palo dal tiro di Struski. Per carità, la palla passa tra le gambe di Ndour prima, però si poteva fare di più e meglio. Non tocca assolutamente Brunes che aveva provato a ingannare l'arbitro tuffandosi dopo aver superato il portiere danese.

Dodo: 6 Non è in versione Cremona e non ha molta voglia di spingere, ma solo di poter portare a casa la pagnotta con la fase difensiva. Pongracic: 6,5 Prende la mira e mette la palla in buca da 55 metri a tempo scaduto.

Comuzzo: 6 Partita da pochi, pochissimi fronzoli.

Ranieri: 6 Non servono gli straordinari per bloccare l'attacco del Rakow.

Parisi: 7 Una sua accelerazione permette alla Fiorentina di costruire l'azione più pericolosa di tutto il primo tempo. Regala diverse belle giocate nella ripresa, sfiorando anche il gol in paio di occasioni. Incredibilmente a suo agio anche con un terreno di gioco semplicemente impresentabile.

Fabbian: 5 Conclusione di destro da dentro l'area nella prima frazione di gioco…palla in fallo laterale! Ignora colpevolmente Kean in un due contro uno colossale. Avrebbe sul suo destro il match point ma calcia addosso ad un avversario da pochi passi.

Fagioli: 7 Palla coi giri contati per Kean, ma impatto col pallone del centravanti non certo dei migliori. Ha una buona opportunità alla fine del primo tempo, ma fa partire un tiro troppo centrale dal limite. Dà l'impressione di poter fare quello che vuole e solo un grande intevento di Zych gli toglie la gioia del gol. Mandragora: SV.

Ndour: 6 Non riesce a reggere Struski (avessi detto un fenomeno) ed è così che la Fiorntina va sotto. Tira male, per non dire malissimo al 69', fortuna vuole che la palla caramboli su Piccoli e finisca in rete per il pareggio viola. Riempie l'area e aiuta la Fiorentina a spingere, ma mette alto di testa un buon pallone.

Harrison: 5,5 Fin quando gioca a destra, fa venire un'insana voglia di andare a ripescare Ikone e perfino Gil Dias. Qualcosa riesce a farlo quando viene spostato a sinistra, Vanoli farebbe bene a segnarsi tutto questo nel caso gli venisse voglia di rimetterlo in campo. Gudmundsson: SV.

Fazzini: 4,5 Qualcosa che assomiglia ad uno spunto personale la fa vedere un minuto prima di essere, giustamente, sostituito. Tante, incomprensibili, difficoltà. Gosens: 6 Il suo inserimento è una di quelle mosse che ha consentito alla Fiorentina di alzare molto il baricentro.

Kean: 5,5 Nel campo di patate ci prova subito a mettere sotto pressione la difea avversaria. Fagioli lo smarca alla perfezione al 32', ma ne esce fuori un tiro strozzato da parte del centravanti. Mancano i suoi movimenti e mancano gli acuti, probabilmente sarebbe stato meglio inserirlo a partita in corso. Piccoli: 6,5 Palo al primo pallone toccato di testa. Al secondo invece trova una deviazione involontaria e fortunata su un tiro di Ndour.

Vanoli: 6,5 Sul primo tempo della squadra è bene archiviarlo alla svelta. Anche in questo caso, così come all'andata, la Fiorentina ha bisogno di prendere una sberla per reagire e mettere alle corde le avversarie. La qualificazione ai quarti è la giusta conclusione della serata.