Proiettare la Fiorentina troppo in avanti sarebbe un errore; non mancano le riprove, la gara contro lo Jagiellonia lo ha fatto ampiamente capire. In caso di passaggio del turno contro il Rakow, in ogni caso, la squadra viola affronterebbe una tra AEK Larnaca e i favoriti del Crystal Palace. Gli Eagles, quindi, potrebbero essere sulla strada della Fiorentina.

Fiorentina e Crystal Palace, chissà…

Ogni principale concorrente di Conference, a suo modo, non sta vivendo una stagione eccezionale. Vale anche per il Crystal Palace, che ha accusato un prolungato periodo di risultati molto altalenanti. Si era parlato addirittura di ipotesi esonero per il tecnico Oliver Glasner, che però ha confermato con decisione la sua permanenza.

Intanto Glasner smentisce tutto

Le sue parole a TNT Sports: “Ho la certezza assoluta di restare al Crystal Palace. La cosa più importante è la fiducia che i giocatori ripongono in me e nel mio staff. Confermo che c'è grande unità, siamo in una buona posizione. Tocca a noi rendere questa stagione davvero positiva”.