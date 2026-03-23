​​

header logo

Chiesa già rimandato a casa, Kean risponde presente. Gattuso si pente per Fagioli?

Marco Masoni /
Federico Chiesa
Federico Chiesa

Il raduno dell'Italia presso il Centro Tecnico di Coverciano, in vista dello spareggio per le qualificazioni ai Mondiali contro l'Irlanda del Nord, è iniziato con una sgradita sorpresa: l'ex attaccante della Fiorentina (ora al Liverpool) Chiesa, è già stato rispedito a casa. Gattuso ha convocato il bolognese Cambiaghi al suo posto. 

Kean

Il centravanti viola Kean ha risposto presente a questa convocazione. E' reduce da una partita contro l'Inter nella quale ha giocato regolarmente, senza avvertire dolore alla tibia, ed è rimasto in campo fino ai minuti finali del match.

Fagioli

A proposito di Fiorentina-Inter, in campo si è visto anche un grande Fagioli per l'ennesima volta dall'inizio del 2026 ad ora. Probabilmente il CT Gattuso si porterà dietro dei rimpianti per non averlo convocato. 

 

 

Segui Fiorentinanews su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti (6)