Chiesa già rimandato a casa, Kean risponde presente. Gattuso si pente per Fagioli?

Il raduno dell'Italia presso il Centro Tecnico di Coverciano, in vista dello spareggio per le qualificazioni ai Mondiali contro l'Irlanda del Nord, è iniziato con una sgradita sorpresa: l'ex attaccante della Fiorentina (ora al Liverpool) Chiesa, è già stato rispedito a casa. Gattuso ha convocato il bolognese Cambiaghi al suo posto.

Kean

Il centravanti viola Kean ha risposto presente a questa convocazione. E' reduce da una partita contro l'Inter nella quale ha giocato regolarmente, senza avvertire dolore alla tibia, ed è rimasto in campo fino ai minuti finali del match.

Fagioli

A proposito di Fiorentina-Inter, in campo si è visto anche un grande Fagioli per l'ennesima volta dall'inizio del 2026 ad ora. Probabilmente il CT Gattuso si porterà dietro dei rimpianti per non averlo convocato.