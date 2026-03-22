La principale novità per la Fiorentina rispetto alla gara dello ‘Zini’ vinta per 4-1 contro la Cremonese riguarda l’attacco: Moise Kean è pronto a partire dal primo minuto.

Tutto chiarito con Vanoli

Secondo quanto riportato da La Nazione, il centravanti ha chiarito con l’allenatore dopo il cambio al 60’ nella sfida in Polonia contro il Rakow e ha mostrato segnali positivi anche negli ultimi allenamenti al Viola Park. Un atteggiamento che ha convinto lo staff tecnico a puntare su di lui dal primo minuto.

Piccoli parte dalla panchina

Di conseguenza, Piccoli dovrebbe accomodarsi inizialmente in panchina, lasciando spazio al numero 20 al centro dell’attacco. Non sembrano esserci dubbi sulla sua titolarità per la sfida del ‘Franchi’, in una partita importante in cui la Fiorentina cercherà conferme e continuità contro un avversario di alto livello.