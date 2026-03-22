Adrian Mutu ‘Il Fenomeno’, come lo chiamavano i tifosi viola quando indossava la maglia numero 10 della Fiorentina, ha proseguito la sua intervista a La Gazzetta dello Sport commentando le prove in campo dell'attuale numero 10 gigliato, ovvero Albert Gudmundsson, e quelle del centravanti Moise Kean.

Su Gudmundsson

Su Gudmundsson Mutu ha dichiarato: “Deve fare la differenza. Ha qualità e talento, ma lo deve dimostrare sul campo. A Gud viene chiesto di incidere con gol e giocate. Può e deve farlo soprattutto in una stagione così difficile per la squadra nel suo complesso. Anche altri possono dare un apporto maggiore”.

Su Kean

E alla domanda se uno di quelli che deve dare maggior contributo è Kean ha risposto: “Da lui mi aspetto che maturi e che sia il momento della sua esplosione definitiva. Le aspettative nei suoi confronti sono molte alte, sia da parte della Fiorentina che della Nazionale”.