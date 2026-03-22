Adrian Mutu, ex attaccante Fiorentina e Inter, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport in vista della partita di stasera in programma al ‘Franchi’: "Mi aspetto una gara molto complicata per i viola che devono dare continuità alla vittoria importantissima di Cremona contro uno schiacciasassi come l’Inter. Non sarà facile metterli in difficoltà».

Sulla corsa salvezza per la Fiorentina

Sulla corsa salvezza in cui è invischiata la Fiorentina ha dichiarato: “Ho sempre creduto nella salvezza, anche nei momenti più difficili. È una stagione complicata in A e penso che la Conference possa salvare in parte l’annata. Dopo due finali sarebbe bello prendersi una rivincita e regalare il trofeo ai tifosi”.

Sull'Inter

E alla domanda se l’Inter ha già lo scudetto in tasca Mutu ha risposto: “Ancora no ma è molto vicino considerando i punti di vantaggio. Ha una rosa di gran livello, è la più forte del campionato. Lautaro Martinez? Senza di lui la manovra è meno pericolosa perché è un grande e rimane in assoluto fra i giocatori più forti della Serie A”.