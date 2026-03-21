"Bastoni e Lautaro non ci saranno, ma Chivu difficilmente cambierà qualcosa. L'Inter ha avuto paura, ma dopo Lazio-Milan..."

Questo pomeriggio il giornalista de La Repubblica Franco Vanni, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare il momento dell'Inter di Chivu e di come i nerazzurri arrivino alla sfida di domani sera.

“In vista della vigilia della Fiorentina l’Inter ha rotto il silenzio, non parlando di formazione ma sottolineando che Bastoni e Lautaro non ci saranno. Tornerà sicuramente Calhanoglu a centrocampo, dove probabilmente mancherà Mkhitaryan, per il resto le pedine dovrebbero essere le stesse. Anche se sappiamo benissimo che Chivu decida tutto ad un’ora e mezza dalla partita, quindi per il momento si tratta solo di ipotesi”.

“E' vero: dopo il Derby c'è stata tanta paura in casa Inter”

Ha fatto sulle anche sullo spogliatoio: “C’è stata tanta paura nel mondo Inter dopo il derby contro il Milan, questo perche le rimonte dei rossoneri e del Napoli degli anno scorsi restano ancora nella mente dei tifosi nerazzurri. Dopo Lazio-Milan le cose sono però cambiate, anche se il Napoli sta andando bene resta comunque a distanza mentre i rossoneri si dimostrano ancora una squadra altalenante. Secondo me dopo la partita del’Olimpico il pubblico è sicuramente piu sereno”.

“La Champions ha sicuramente influito sul resto della stagione”

Ha anche aggiunto: “Sicuramente non sarà comunque entusiasta. Questa è una stagione in cui la competizione dove ci si aspettava qualcosa di piu, ovvero la Champions League, quest’anno è stata molto deludente. E questo influisce molto sulle valutazioni. Se ha influito sul resto della stagione? Sicuramente i nerazzurri ad un certo punto della stagione ha avuto un calo fisico, anche se succede spesso alle grandi squadre: nonostante i giovani questa squadra ha comunque tanti giocatori di una certa età. Quello che ha fatto arrabbiare è che la Champions era spesso i luogo dove la squadra non sbagliava mai, e invece quest’anno ha sbagliato di tutto.