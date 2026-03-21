Zerbin: "Ci sentiamo tutti responsabili, anche se nel calcio paga sempre il mister. Ecco cosa fare per salvarsi"

In questo momento allo Stadio Tardini di Parma si sta giocando la sfida tra i gialloblu di Cuesta e la Cremonese del neo arrivato Giampaolo. Nei minuti precedenti alla sfida l'esterno destro grigiorosso Alessio Zerbin ha commentato come arriva la squadra alla sfida di quest'oggi dopo la debacle interna contro la Fiorentina. Queste le sue parole a DAZN:

"Quando si cambia, significa che qualcosa non è andato. Ci sentiamo tutti responsabili al 100%, nel calcio poi paga il mister. Siamo ripartiti bene, ci ha dato nuove idee e entusiasmo, ne abbiamo bisogno in questo momento. Anche se abbiamo avuto pochi giorni l’abbiamo preparata alla grande”.

“Il Parma di Cuesta è una squadra forte”

Uno sguardo anche alla squadra di Cuesta: ”Il Parma è una squadra forte, sta facendo un grande campionato. Noi abbiamo tutte le carte in regola per metterla in difficoltà, abbiamo tanta voglia di uscire per questo momento".

“Ecco cosa fare per salvarsi”

Ha poi concluso: “Cosa fare per centrare l'obiettivo salvezza? L'obiettivo è sempre lo stesso ed è a portata di mano, son pochi punti e mancano tante partite. Con il lavoro e con qualcosa in più che dobbiamo metterci tutti noi, riusciremo a centrare l'obiettivo".