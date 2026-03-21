Il rinnovo di Fortini non sembra spaventare la dirigenza della Fiorentina: trattative rimandate a quando la squadra sarà salva

Nonostante la Fiorentina sia ancora impegnata nella rincorsa alla salvezza, la dirigenza gigliata è al lavoro per pianificare il futuro. Ed oltre alla decisione su chi sarà l’allenatore della prossima stagione, ci saranno anche alcuni nodi da sciogliere come quello relativo ad alcuni rinnovi. Uno di questi sarà sicuramente quello di Niccolo Fortini, cercato da molti club già nella scorsa finestra di mercato. E secondo tuttomercatoweb la situazione potrebbe essere in fase di trattativa.

La scadenza del contratto non preoccupa la Fiorentina

Secondo quanto riportato dal portale sportivo l'appuntamento per parlare di un eventuale rinnovo e rimandato a quando la squadra avrà raggiunto l'obiettivo della salvezza. L'esterno cresciuto nelle giovanili viola ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2027 e la situazione è chiaramente al limite, nel senso che prima della fine della stagione dovrà essere presa una decisione in un senso o nell’altro. Nonostante questo viene sottolineato come la situazione sia stata comunque già ben avviata si sia bloccata il dicembre scorso.

La Roma resta alla Finestra per il terzino

Successivamente poi, durante il mercato di gennaio, la Roma con un'offerta di 8 milioni di euro più 2 di bonus si era fatta avanti, ma la Fiorentina voleva più di 15 milioni per aprire una trattativa. E la questione si e chiusa lì. A dire il vero c'era anche il Napoli, ma il club azzurro si era fermato solo ad un sondaggio e niente più. Più avanti si entrerà ne vivo della vicenda e si capirà veramente se il suo futuro sarà ancora alla Fiorentina oppure no.