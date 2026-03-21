Chivu: "Il campionato è ancora lungo, tutto è possibile: la Fiorentina non ci regalerà nulla. Bastoni e Bonny..."

Questo pomeriggio l'allenatore dell'Inter Christian Chivu, alla vigilia della trasferta di Firenze contro la Fiorentina di Paolo Vanoli, ha partecipato alla consueta conferenza stampa della vigilia. Questo un estratto delle sue considerazioni:

"Veniamo da una settimana di lavoro, siamo consapevoli della partita di domani e siamo pronti ad affrontarla. Le parole di Conte? Il calcio è pressione. Nessuno ha mai tirato fuori le squadre che inseguono, il campionato è ancora lungo e mancano tante giornate. Tutto è possibile. Siamo consapevoli del nostro percorso, di ciò che abbiamo fatto e anche delle ambizioni delle altre squadre che giustamente pensano di essere competitive fino in fondo”.

“Il nostro pensiero è quello di essere sempre competitivi”

Ha anche aggiunto: "Noi non abbiamo mai pensato ai distacchi in classifica, nell'era a tre punti tutto è possibile. Noi pensiamo ad essere competitivi, abbiamo un vantaggio ma dobbiamo pensare a noi e a quello di buono che abbiamo fatto. Vogliamo dare continuità alle nostre ambizioni".

“Abbiamo capito che non abbiamo piu alibi”

Ha poi parlato di cosa sia cambiato dalla sfida contro l’Atalanta in poi: "Abbiamo preso la decisione insieme per quello che è successo. lo preferisco parlare sempre di calcio e non agli alibi. Abbiamo fatto qualche errore in quella partita dal punto di vista tecnico e tattico, ci siamo fatti qualche domanda senza scuse. Gli errori degli altri non li possiamo controllare".

“Siamo consapevoli che nessuno ci regalerà nulla”

Un commento anche sugli ultimi risultati: "C'è un po' di tutto ed è fisiologico, poi bisogna guardare quello che si è ottenuto. Dobbiamo vedere il nostro miglioramento e pensare alla nostra ambizione e qualità, consapevoli del nostro percorso e che nessuno regala nulla. Thuram non segna? Già in passato era finito nei titoli, ovviamente lui come tutti può fare meglio. Si stanno impegnando e tutti danno il loro contributo. Non ci sono consigli da dare, in questo periodo tutte le partite diventano finali".

“Bastoni non ci sarà, Bonny a un problema ai denti”

Un pensiero anche per Alessandro Bastoni, che non sarà della sfida, e di coloro che saranno impegnati in nazionale: ”Avranno tempo poi per rappresentare l'Italia e gli facciamo un in bocca al lupo. Ora pensano all'Inter, poi chi andrà in Nazionale prepareranno la partita al meglio. L'italia può e deve vincere. Bastoni non c'è domani e verrà valutato in Nazionale. Bonny? Ci sono mille cose che accádono, non le possiamo raccontare tutti. Sono cose che accadono, ha avuto qualche problema ai denti prima dell'Atalanta, poi sistemerà tutto".

“I ragazzi stanno molto bene, dobbiamo tirare fuori il meglio”

Ha poi concluso: "lo vedo bene i ragazzi. Quella che è stata la stagione per noi ha mostrato una squadra molto matura, i ragazzi si sono rimessi in gioco. Ora bisogna tirare fuori il meglio che abbiamo"