Il Parma entra già in clima della sfida salvezza contro la Fiorentina: annullato l'allenamento a porte aperte della Vigilia

Archiviato l'Udinese, la Fiorentina ora guarda già alla trasferta del 27 dicembre, contro il Parma. Gli avversari sono a ridosso della zona retrocessione e quella di sabato prossimo sarà una sfida salvezza a tutti gli effetti.

Salta l'allenamento

Anche per questo motivo, il Parma vorrà arrivare al meglio all'incontro, senza trascurare niente. Ma proprio niente, nemmeno le condizioni del campo, come si evince dall'ultimo comunicato rilasciato dai crociati, che notifica i tifosi che “L'allenamento a porte aperte in programma la mattina del martedì 24 dicembre, presso lo stadio Tardini, è stato rinviato a data da destinarsi”.

Il pollice verde

Il motivo è da ricercarsi nella preservazione del terreno di gioco, in una giornata avversa per le condizioni metereologiche. Infatti, prosegue il comunicato: “Il perdurare delle precipitazioni attese anche nei prossimi giorni non consente l'utilizzo del manto erboso dello Stadio, al fine di preservarlo in vista della gara di campionato contro la Fiorentina”.