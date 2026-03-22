La Fiorentina vuole provarci fino in fondo. I viola possono rendere meno scontato un pronostico che oggi sembra chiuso, ridurre il gap tecnico con l’avversario e dare continuità al buon momento, fatto di tre successi consecutivi tra campionato e Conference League. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, l’Inter non attraversa la sua fase migliore e arrivare alla sosta con un risultato positivo contro la capolista sarebbe il modo ideale per ritrovare serenità. Resta però la difficoltà di affrontare una squadra che ha raccolto quaranta punti in più e che ha disputato finora un campionato di ben altro livello.

Una mini-stagione da poter aprire

Con l’arrivo della primavera, però, può cambiare tutto o quasi. È il momento della stagione in cui spesso si apre una sorta di nuovo capitolo, una mini-stagione dentro quella principale. Ed è proprio in questa fase che può nascere una consapevolezza diversa, forse definitiva, come sperano i tifosi viola e anche tecnici del calibro di Allegri e Conte. La Fiorentina si presenta a questo appuntamento con maggiore fiducia e con la convinzione di potersela giocare anche contro squadre più forti sulla carta.

Cambi limitati e soltanto se necessari

Nel frattempo, la formazione titolare ha dato segnali importanti: dieci punti nelle ultime cinque partite, dal Como alla Cremonese, con cambi limitati e solo quando necessari. Anche contro l’Inter si dovrebbe seguire la stessa linea, puntando sulla continuità. Le certezze di Vanoli vanno oltre questa sfida e guardano soprattutto al finale di stagione dopo la sosta. Un risultato positivo contro i nerazzurri darebbe ulteriore forza a queste convinzioni e confermerebbe che il percorso intrapreso è quello giusto.