La Fiorentina punta su Moise Kean per dare nuova linfa alla corsa salvezza, anche se l’attaccante è a secco di gol da qualche settimana. Il centravanti viola, però, ha già dimostrato di poter essere decisivo contro l’Inter: esattamente al ‘Franchi’, un anno fa, realizzò una doppietta contro i nerazzurri. Dopo un periodo non semplice anche dal punto di vista fisico, Kean è chiamato a ritrovare brillantezza in un momento chiave della stagione. La squadra guidata da Vanoli ha bisogno di punti importanti e si affida al suo numero 9 per ritrovare concretezza in fase offensiva.

Come da bambino nel giardino di casa

Come precisato da La Gazzetta dello Sport di oggi, tra le mura amiche Kean sembra esprimersi al meglio, quasi come se fosse da bambino nel giardino di casa. I dati parlano chiaro: 20 gol in 28 partite casalinghe di Serie A, con una media realizzativa di una rete ogni 116 minuti. Inoltre, la Fiorentina non perde in casa in campionato dal 24 gennaio, quando ha subito una sconfitta per 2-1 contro il Cagliari. Un rendimento interno che rappresenta un punto di forza su cui costruire la risalita.

Statistiche simili… all'Inter!

Guardando alla classifica dell’anno solare, i viola hanno raccolto 19 punti su 28 disponibili nel 2026. Solo sei squadre hanno fatto meglio, tra cui proprio l’Inter, che guida questa graduatoria con 32 punti. I nerazzurri rappresentano ora l’ultimo ostacolo dei viola prima della sosta per le Nazionali.