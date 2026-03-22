La probabile formazione della Fiorentina: Parisi si prende il posto di esterno alto con Gud. C'è Kean. A centrocampo...
Fabiano Parisi. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
La Fiorentina si prepara a tornare in campo all'Artemio Franchi nel big match contro l'Inter capolista. Vanoli studia i titolari, ma in campo ci andranno tutti i big.
Le scelte
In porta torna De Gea, con Pongracic e Ranieri centrali. Gosens sulla sinistra, con Parisi spostato più avanti. A centrocampo c'è Fagioli con Brescianini e Mandragora. C'è Gudmundsson sull'altra fascia, Kean davanti.
La probabile
La probabile formazione (4-3-3): De Gea, Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens, Fagioli, Parisi, Brescianini, Mandragora, Gudmundsson, Kean.
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