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La probabile formazione della Fiorentina: Parisi si prende il posto di esterno alto con Gud. C'è Kean. A centrocampo...

Redazione /
Fabiano Parisi
Fabiano Parisi. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

La Fiorentina si prepara a tornare in campo all'Artemio Franchi nel big match contro l'Inter capolista. Vanoli studia i titolari, ma in campo ci andranno tutti i big. 

Le scelte

In porta torna De Gea, con Pongracic e Ranieri centrali. Gosens sulla sinistra, con Parisi spostato più avanti. A centrocampo c'è Fagioli con Brescianini e Mandragora. C'è Gudmundsson sull'altra fascia, Kean davanti. 

La probabile

La probabile formazione (4-3-3): De Gea, Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens, Fagioli, Parisi, Brescianini, Mandragora, Gudmundsson, Kean.

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